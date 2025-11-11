ua en ru
НАТО потрібно відповідати силою на російські провокації з дронами і літаками, - Павел

Соколов, Вівторок 11 листопада 2025 15:54
НАТО потрібно відповідати силою на російські провокації з дронами і літаками, - Павел Фото: Петр Павелы, президент Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам НАТО необхідно дати адекватну відповідь, коли російські літаки або безпілотники порушують їхній повітряний простір.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

За словами Павела, зараз росіяни випробовують країни НАТО - вони перевіряють, як працює система ППО окремих держав і як працює інтегрована система ППО НАТО. Також росіяни хочуть з'ясувати, наскільки країни Альянсу рішучі в захисті власної оборони.

За його словами, Росія визнає тільки тих, хто показує силу і рішучість. Якщо ж показувати стриманість, то в Москві сприймають це як слабкість.

"А слабкість, з погляду Росії, заслуговує лише на те, щоб нею витирали підлогу", - звернув увагу чеський лідер.

Павел нагадав, що коли він очолював військовий комітет НАТО, Росія неодноразово порушувала повітряний простір Туреччини.

"І тільки при якомусь десятому порушенні, яке було абсолютно однозначно свідомою провокацією, і Росія випробовувала, наскільки далеко може зайти, турки розлютилися і збили один із тих російських літаків. І настав спокій", - додав він.

Провокації Росії

Нагадаємо, раніше російські дрони кілька разів порушували повітряний простір Румунії, Польщі, Литви і не тільки.

Зокрема, у вересні в повітряний простір Польщі вторглися одразу до 20 російських безпілотників. Їх почали збивати.

Також російські винищувачі МіГ-31 у вересні порушили повітряний простір Естонії. Силової відповіді від НАТО не було.

На цьому тлі союзники по Альянсу почали обговорювати можливість знищення російських літаків у разі, якщо вони порушать повітряний простір.

