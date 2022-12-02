Німеччина посилить свою військову присутність у програмах НАТО, - Шольц

Збройні сили Німеччина (Бундесвер) збільшуватимуть свою присутність у програмах Північноатлантичного альянсу та посилюватимуть внесок у захист території країн-членів НАТО.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференцію після переговорів у Берліні.
"Ми будемо готові підтримувати один одного, будь-якого союзника, проти будь-якої загрози та захищати кожен дюйм Альянсу", - наголошує голова німецького уряду.
Він додав, що Німеччина "вже дуже активна", коли справа доходить до захисту східного флангу НАТО, надавши близько тисячі військовослужбовців у Литві.
"І ми виділили бригаду в Німеччині для захисту Литви. Ми надали винищувачі Eurofighter для охорони повітряного простору країн Балтії. І ми поставили у Словаччину ЗРК Patriot. Крім того, цього року Федеральні збройні сили (Бундесвер) виділили понад 14 000 військовослужбовців для Сил реагування НАТО та підтримували їх у готовності. У наступному році їх кількість збільшиться до 17 000, і Німеччина у перевіреній співпраці з Норвегією та Нідерландами знову візьме на себе керівництво Об'єднаною оперативною групою підвищеної готовності", - заявив Шольц.
Також він запевнив Столтенберга, що німецькі збройні сили "і далі збільшуватимуть свій внесок у захист території Альянсу".
"Починаючи з 2025 року, ми плануємо надати в розпорядження НАТО 30 000 військовослужбовців високої готовності", - сказав канцлер ФРН.
Шольц нагадав, що кілька місяців тому вказував на необхідність надолужити втрачене щодо протиповітряної оборони в Європі.
"Ось чому ми розробили ініціативу European Sky Shield, мета якої - зміцнити європейську опору в НАТО. І я вітаю той факт, що до цієї ініціативи вже приєдналися 15 союзників", - розповів він.
Шольц також обговорював із генсеком НАТО питання безпеки критично важливої інфраструктури, особливо у Північному морі.
"Диверсії на "Північному потоці" показали, що нам необхідно переоцінити ризики для нашої енергетичної інфраструктури. І це особливо правильно для Північного моря, де ми прагнемо співпрацювати з нашими союзниками та партнерами для захисту нашої критично важливої інфраструктури", - зазначив канцлер.
Таким чином, наголошує Шольц, Німеччина вітала б той факт, що НАТО візьме на себе сильнішу координуючу функцію безпеки критично важливої інфраструктури, у тому числі на морі та під водою.
"НАТО може служити тут важливою сполучною ланкою для координації різних відповідних суб'єктів, може сприяти загальній картині ситуації. І це також може створити основу для союзників та прибережних країн з їхньою відповідною військовою поліцією, береговою охороною та приватними операторами інфраструктури", - йдеться у заяві канцлера ФРН.
Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що Німеччина продовжить постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.
А також перед цим канцлер Німеччини припустився повернення до довоєнного "мирного порядку" з РФ і назвав умову.
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