Німеччина посилить свою військову присутність у програмах НАТО, - Шольц

"Ми будемо готові підтримувати один одного, будь-якого союзника, проти будь-якої загрози та захищати кожен дюйм Альянсу", - наголошує голова німецького уряду.

Він додав, що Німеччина "вже дуже активна", коли справа доходить до захисту східного флангу НАТО, надавши близько тисячі військовослужбовців у Литві.

"І ми виділили бригаду в Німеччині для захисту Литви. Ми надали винищувачі Eurofighter для охорони повітряного простору країн Балтії. І ми поставили у Словаччину ЗРК Patriot. Крім того, цього року Федеральні збройні сили (Бундесвер) виділили понад 14 000 військовослужбовців для Сил реагування НАТО та підтримували їх у готовності. У наступному році їх кількість збільшиться до 17 000, і Німеччина у перевіреній співпраці з Норвегією та Нідерландами знову візьме на себе керівництво Об'єднаною оперативною групою підвищеної готовності", - заявив Шольц.

Також він запевнив Столтенберга, що німецькі збройні сили "і далі збільшуватимуть свій внесок у захист території Альянсу".

"Починаючи з 2025 року, ми плануємо надати в розпорядження НАТО 30 000 військовослужбовців високої готовності", - сказав канцлер ФРН.

Шольц нагадав, що кілька місяців тому вказував на необхідність надолужити втрачене щодо протиповітряної оборони в Європі.

"Ось чому ми розробили ініціативу European Sky Shield, мета якої - зміцнити європейську опору в НАТО. І я вітаю той факт, що до цієї ініціативи вже приєдналися 15 союзників", - розповів він.

Шольц також обговорював із генсеком НАТО питання безпеки критично важливої інфраструктури, особливо у Північному морі.

"Диверсії на "Північному потоці" показали, що нам необхідно переоцінити ризики для нашої енергетичної інфраструктури. І це особливо правильно для Північного моря, де ми прагнемо співпрацювати з нашими союзниками та партнерами для захисту нашої критично важливої інфраструктури", - зазначив канцлер.

Таким чином, наголошує Шольц, Німеччина вітала б той факт, що НАТО візьме на себе сильнішу координуючу функцію безпеки критично важливої інфраструктури, у тому числі на морі та під водою.

"НАТО може служити тут важливою сполучною ланкою для координації різних відповідних суб'єктів, може сприяти загальній картині ситуації. І це також може створити основу для союзників та прибережних країн з їхньою відповідною військовою поліцією, береговою охороною та приватними операторами інфраструктури", - йдеться у заяві канцлера ФРН.