Німеччина посилить ППО України перед зимою: до пакета допомоги увійде Patriot

Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України. До нього увійде зенітний ракетний комплекс Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини.
Зазначається, що ця допомога допоможе захистити критично важливу інфраструктуру.
Німеччина передасть Україні:
Загальна вартість цієї допомоги становитиме 1 млрд євро.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.
Також Bloomberg повідомляло, що Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак Росії.
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