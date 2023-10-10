Германия усилит ПВО Украины перед зимой: в пакет помощи войдет Patriot

Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины. В него войдет зенитный ракетный комплекс Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии.
Отмечается, что эта помощь поможет защитить критически важную инфраструктуру.
Германия передаст Украине:
Общая стоимость этой помощи составит 1 млрд евро.
Минобороны Германии сообщило, что на прошлой неделе Федеральное правительство пообещало президенту Украины Владимиру Зеленскому вторую систему Patriot.
Она поступает непосредственно со складов Бундесвера и, кроме центра управления огнем и радиолокационного устройства, содержит восемь других пусковых устройств и, вероятно, более 60 управляемых ракет. Учения начнутся в ближайшие несколько недель.
Кроме того, в октябре Германия поставит еще несколько систем IRIS-T. Речь идет о третьей IRIS-T SLM средней дальности с управляемыми ракетами средней дальности и второй SLS IRIS-T для малой дальности, также с управляемыми ракетами.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.
"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.
Также Bloomberg сообщало, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак России.
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