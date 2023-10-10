Германия усилит ПВО Украины перед зимой: в пакет помощи войдет Patriot

Отмечается, что эта помощь поможет защитить критически важную инфраструктуру.

Германия передаст Украине:

Дополнительную систему ПВО Patriot;

IRIS-T SLM;

IRIS-T SLS;

Три зенитные установки Gepard.

Общая стоимость этой помощи составит 1 млрд евро.

Свежая информация

Минобороны Германии сообщило, что на прошлой неделе Федеральное правительство пообещало президенту Украины Владимиру Зеленскому вторую систему Patriot.

Она поступает непосредственно со складов Бундесвера и, кроме центра управления огнем и радиолокационного устройства, содержит восемь других пусковых устройств и, вероятно, более 60 управляемых ракет. Учения начнутся в ближайшие несколько недель.

Кроме того, в октябре Германия поставит еще несколько систем IRIS-T. Речь идет о третьей IRIS-T SLM средней дальности с управляемыми ракетами средней дальности и второй SLS IRIS-T для малой дальности, также с управляемыми ракетами.

Германия поможет усилить украинскую ПВО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.

Также Bloomberg сообщало, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства ПВО, чтобы помочь защитить поставки зерна от потенциальных атак России.