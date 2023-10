Іспанія передасть Україні шість ЗРК Hawk, Німеччина працює над додатковим Patriot

Зазначається, що після переговорів із президентом Зеленським уряд Іспанії вирішив надати Україні шість пускових установок Hawk.

Вони знадобляться для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об'єктів і критично важливої інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору.

Також Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.



Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.



I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3