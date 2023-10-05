Іспанія передасть Україні шість ЗРК Hawk, Німеччина працює над додатковим Patriot

Іспанія передасть Україні шість зенітно-ракетних комплексів Hawk, а Німеччина працює над передачею ЗСУ додаткової системи Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента України Володимира Зеленського і уряд Іспанії .

Hawk від Іспанії

Зазначається, що після переговорів із президентом Зеленським уряд Іспанії вирішив надати Україні шість пускових установок Hawk.

Вони знадобляться для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об'єктів і критично важливої інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору.

Patriot від Німеччини

Також Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.

Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.



Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.



I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023

Він подякував Німеччині за підтримку в захисті української свободи і народу. Він додав, що це також захист Європи та спільних цінностей.

Візит президента до Іспанії

Володимир Зеленський сьогодні здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України. В Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Зокрема в засіданні бере участь лідер нашої країни.

Також Зеленський, під час візиту до Іспанії, зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Порушили питання майбутньої допомоги Україні й не тільки.

Більш детально про поїздку Зеленського в Іспанію на саміт Європейського політичної спільноти - в матеріалі РБК-Україна.