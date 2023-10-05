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Іспанія передасть Україні шість ЗРК Hawk, Німеччина працює над додатковим Patriot

Четвер 05 жовтня 2023 19:08
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Іспанія передасть Україні шість ЗРК Hawk, Німеччина працює над додатковим Patriot Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанія передасть Україні шість зенітно-ракетних комплексів Hawk, а Німеччина працює над передачею ЗСУ додаткової системи Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента України Володимира Зеленського і уряд Іспанії.

Hawk від Іспанії

Зазначається, що після переговорів із президентом Зеленським уряд Іспанії вирішив надати Україні шість пускових установок Hawk.

Вони знадобляться для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об'єктів і критично важливої інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору.

Patriot від Німеччини

Також Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.

Він подякував Німеччині за підтримку в захисті української свободи і народу. Він додав, що це також захист Європи та спільних цінностей.

Візит президента до Іспанії

Володимир Зеленський сьогодні здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України. В Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Зокрема в засіданні бере участь лідер нашої країни.

Також Зеленський, під час візиту до Іспанії, зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Порушили питання майбутньої допомоги Україні й не тільки.

Більш детально про поїздку Зеленського в Іспанію на саміт Європейського політичної спільноти - в матеріалі РБК-Україна.

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