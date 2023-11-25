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Німеччина посилить підтримку України у війні проти Росії, - Бербок

Субота 25 листопада 2023 16:39
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Німеччина посилить підтримку України у війні проти Росії, - Бербок Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина посилить підтримку України, як на рівні Євросоюзу, так і НАТО.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tages Schau.

Вона пообіцяла Україні подальшу підтримку.

"Ясно, що в доступному для огляду майбутньому Україна зміцнить ЄС, наш ЄС", - заявила політик.

При цьому вона підкреслила, що в "наших власних, геополітичних інтересах, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу".

"Після нападу Росії в лютому 2022 року з України понад 650 днів ішли жахливі кадри. Тому ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, а й посилимо її. У ЄС, а також у НАТО", - заявила вона.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні . Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд. євро для цього планується витратити 8 млрд. євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік,що містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро , ознайомилися журналісти.

Потім Reuters писало, що в Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку у бюджеті, через яку зависла оборонна допомога для України наступного року на загальну суму 8 мільярдів євро .

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