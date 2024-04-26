Німеччина посилить охорону збірної України на Євро-2024
Німеччина забезпечить посилену охорону збірній України під час чемпіонату Європи з футболу, який цього року пройде в ФРН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"На чемпіонаті Європи сили безпеки будуть захищати всі команди, вболівальників і гостей - і особливо, звісно, українську команду: ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки", - федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини сказала Фезер.
Фезер наголосила, що захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.
"Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів", - зауважила вона.
Чмпіонат Європи з футболу 2024
Євро 2024 цього року поройде у Німеччині.
Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.
Збірна України потрапила до групи E, де зіграють проти Румунії 17 червня.
Додамо, українські рефері Микола Балакін та Олександр Беркут поїдуть до Німеччини на чемпіонат Європи 2024 року. Вони потрапили в кінцевий перелік арбітрів від Союзу європейських футбольних асоціацій.
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