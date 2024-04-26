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Німеччина посилить охорону збірної України на Євро-2024

П'ятниця 26 квітня 2024 19:19
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Німеччина посилить охорону збірної України на Євро-2024 Фото: збірна України з футболу (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Німеччина забезпечить посилену охорону збірній України під час чемпіонату Європи з футболу, який цього року пройде в ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"На чемпіонаті Європи сили безпеки будуть захищати всі команди, вболівальників і гостей - і особливо, звісно, українську команду: ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки", - федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини сказала Фезер.

Фезер наголосила, що захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.

"Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів", - зауважила вона.

Чмпіонат Європи з футболу 2024

Євро 2024 цього року поройде у Німеччині.

Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E, де зіграють проти Румунії 17 червня.

Додамо, українські рефері Микола Балакін та Олександр Беркут поїдуть до Німеччини на чемпіонат Європи 2024 року. Вони потрапили в кінцевий перелік арбітрів від Союзу європейських футбольних асоціацій.

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