Німеччина посилить охорону збірної України на Євро-2024

Німеччина забезпечить посилену охорону збірній України під час чемпіонату Європи з футболу, який цього року пройде в ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"На чемпіонаті Європи сили безпеки будуть захищати всі команди, вболівальників і гостей - і особливо, звісно, українську команду: ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки", - федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини сказала Фезер.

Фезер наголосила, що захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства.

"Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів", - зауважила вона.