Германия усилит охрану сборной Украины на Евро-2024

Германия обеспечит усиленную охрану сборной Украины на чемпионате Европы по футболу, который в этом году пройдет в ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"На чемпионате Европы силы безопасности будут защищать все команды, болельщиков и гостей - и особенно, конечно, украинскую команду: мы делаем все возможное, чтобы обезопасить их в Германии, здесь будут действовать еще более высокие меры безопасности", - федеральная министерка внутренних дел Германии сказала Фезер .

Фезер подчеркнула, что защита и борьба со всеми "мыслимыми опасностями" является приоритетом в работе ее ведомства.

"Это одно из самых больших футбольных событий в мире, которое происходит в особо напряженной политической ситуации. Это предполагает много вызовов", - отметила она.