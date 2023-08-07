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Німеччина покращила умови держгарантій для інвестицій в Україну

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Понеділок 07 серпня 2023 22:45
Німеччина покращила умови держгарантій для інвестицій в Україну Фото: Німеччина покращила умови держгарантій для інвестицій в Україну (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина вирішила розширити державні гарантії для своїх компаній, які вирішуватимуть інвестувати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки Німеччини.

Згідно з рішенням німецького відомства, тепер уряд країни покриватиме не лише збитки аж до повної втрати інвестицій, а й конвертаційні та трансферні ризики щодо виплати відсотків за інвестиційно подібними кредитами.

"Йдеться про довгострокові кредити, які німецькі компанії часто використовують на додаток до звичайної участі у капіталі для фінансування українських дочірніх підприємств", - уточнюють у Мінекономіки ФРН.

У той же час німецький уряд як мінімум до 2025 року не стягуватиме плату за подання заявки про гарантії для інвестицій в Україну. Таким чином, німецькі підприємства сплачуватимуть лише щорічний збір за надання гарантії.

У відомстві пояснили, що розширення інвестиційних гарантій стало можливим завдяки тому, що Національний банк України зняв певні обмеження на перекази та обмін валюти на прохання німецької сторони.

Інвестиції в Україну

Нагадаємо, Україна вже понад рік перебуває в умовах повномасштабної війни з Росією. Дії окупантів призвели до значних збитків та руйнувань. Тепер уряд намагається залучити інвестиції для того, щоби розпочати відновлення країни.

Зокрема, у червні в Лондоні відбулася конференція з відновлення України. Там обговорювалися інвестиції у нашу країну.

Варто зауважити, що згідно з оцінками Світового банку, відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів.

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