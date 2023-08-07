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Германия улучшила условия госгарантий для инвестиций в Украину

Новина українською →
Понедельник 07 августа 2023 22:45
Германия улучшила условия госгарантий для инвестиций в Украину Фото: Германия улучшила условия госгарантий для инвестиций в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия решила расширить государственные гарантии для своих компаний, которые решат инвестировать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Германии.

Согласно решению немецкого ведомства, теперь правительство страны будет покрывать не только убытки вплоть до полной потери инвестиций, но и конвертационные и трансферные риски по выплате процентов по инвестиционно подобным кредитам.

"Речь идет о долгосрочных кредитах, которые немецкие компании часто используют в дополнение к обычному участию в капитале для финансирования украинских дочерних предприятий", - уточняют в Минэкономики ФРГ.

В то же время немецкое правительство как минимум до 2025 года не будет взимать плату за подачу заявки о гарантиях для инвестиций в Украину. Таким образом, немецкие предприятия будут платить только ежегодный сбор за предоставление гарантии.

В ведомстве объяснили, что расширение инвестиционных гарантий стало возможным благодаря тому, что Национальный банк Украины снял определенные ограничения на переводы и обмен валюты по просьбе немецкой стороны.

Инвестиции в Украину

Напомним, Украина уже более года находится в условиях полномасштабной войны с Россией. Действия оккупантов привели к значительным убыткам и разрушениям. Теперь правительство пытается привлечь инвестиции для того, чтобы начать восстановление страны.

В частности, в июне в Лондоне прошла конференция по восстановлению Украины. Там обсуждались и инвестиции в нашу страну.

Стоит заметить, что согласно оценкам Всемирного банка, восстановление экономики Украины после вторжения России обойдется в 411 млрд долларов.

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