Германия улучшила условия госгарантий для инвестиций в Украину
Германия решила расширить государственные гарантии для своих компаний, которые решат инвестировать в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Германии.
Согласно решению немецкого ведомства, теперь правительство страны будет покрывать не только убытки вплоть до полной потери инвестиций, но и конвертационные и трансферные риски по выплате процентов по инвестиционно подобным кредитам.
"Речь идет о долгосрочных кредитах, которые немецкие компании часто используют в дополнение к обычному участию в капитале для финансирования украинских дочерних предприятий", - уточняют в Минэкономики ФРГ.
В то же время немецкое правительство как минимум до 2025 года не будет взимать плату за подачу заявки о гарантиях для инвестиций в Украину. Таким образом, немецкие предприятия будут платить только ежегодный сбор за предоставление гарантии.
В ведомстве объяснили, что расширение инвестиционных гарантий стало возможным благодаря тому, что Национальный банк Украины снял определенные ограничения на переводы и обмен валюты по просьбе немецкой стороны.
Инвестиции в Украину
Напомним, Украина уже более года находится в условиях полномасштабной войны с Россией. Действия оккупантов привели к значительным убыткам и разрушениям. Теперь правительство пытается привлечь инвестиции для того, чтобы начать восстановление страны.
В частности, в июне в Лондоне прошла конференция по восстановлению Украины. Там обсуждались и инвестиции в нашу страну.
Стоит заметить, что согласно оценкам Всемирного банка, восстановление экономики Украины после вторжения России обойдется в 411 млрд долларов.
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