Німеччина почала тестування САУ RCH-155. Їх передадуть Україні

За даними видання, на цю мить почалися випробування артилерійської установки RCH155 в Бундесвері.

Модель RCH155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які потім вражають цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів.

Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніше як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.