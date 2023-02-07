Німеччина почала тестування САУ RCH-155. Їх передадуть Україні

Сьогодні, 7 лютого, в Німеччині почали тестування самохідних артилерійських установок RCH-155, надалі Україна зможе їх купити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
За даними видання, на цю мить почалися випробування артилерійської установки RCH155 в Бундесвері.
Модель RCH155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які потім вражають цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів.
Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніше як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.
Нагадаємо, у вересні минулого року уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць САУ RCH-155.
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