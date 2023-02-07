Германия приступила к тестированию САУ RCH-155. Их передадут Украине

По данным издания, на этот момент начались испытания артиллерийской установки RCH155 в Бундесвере.

Модель RCH155 способна автоматически стрелять девятью снарядами в минуту, которые затем поражают цели от 40 до 50 километров или даже больше, в зависимости от типа боеприпасов.

Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть уже в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.