ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві обмеження руху на вулиці Вадима Гетьмана може тривати місяць

Новость на русском →
Київ, Вівторок 07 лютого 2023 15:29
У Києві обмеження руху на вулиці Вадима Гетьмана може тривати місяць Фото: у Києві обмеження руху на вулиці Вадима Гетьмана може тривати місяць (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Іван Носальський

У Києві продовжуються ремонтні роботи на вулиці Вадима Гетьмана. Рух у напрямку Шулявського мосту частково перекритий, це може тривати місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

У КМДА нагадують, що рух на вулиці Вадима Гетьмана у бік Шулявського мосту зараз здійснюється лише правою крайньою смугою. Інші смуги - перекриті.

За інформацією відомства, на вулиці Вадима Гетьмана фахівці готують трубопроводи до санації. Туди привозять нові поліетиленові труби, які потрібні для робіт. Загалом планується замінити близько 40 метрів каналізаційного трубопроводу.

"Повний комплекс робіт із заміни ділянки колектора такої протяжності може зайняти близько 30 днів, тому фахівці працюватимуть цілодобово, щоб завершити ремонт якнайшвидше", - додають у КМДА.

Нагадаємо, кілька тижнів тому було частково перекрито трасу Київ-Чоп через масштабну аварію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Киевводоканал
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії