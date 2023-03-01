Німеччина планує збільшити виробництво боєприпасів для підтримки України

"Річна тривала підтримка України також принесла нам знання, які дозволяють нам забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, у місцях за межами України", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Він також зазначив, що Німеччина забезпечить передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку постачає країна, так і для тієї, яка надходить із запасів країн Східної Європи.

Нагадаємо, Франція планує збільшити закупівлю снарядів для Caesar, які вона постачає Україні.

До того ж, Єврокомісія збирається представити країнам-членам план, який забезпечить постачання боєприпасів Україні, а також поповнить запаси країн ЄС.

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