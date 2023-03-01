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Германия планирует увеличить производство боеприпасов для поддержки Украины

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия планирует наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддерживать борьбу Украины против вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Годовая длительная поддержка Украины также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточную поставку запасных частей, что мы создали ремонтные мощности для оружия, которое использовалось в войне, в местах за пределами Украины", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он также отметил, что Германия обеспечит передовое производство боеприпасов, как для оружия, которое поставляет страна, так и для того, что поступает из запасов стран Восточной Европы.

Напомним, Франция планирует увеличить закупку снарядов для Caesar, которые она поставляет Украине.

К тому же, Еврокомиссия собирается представить странам-членам план, который обеспечит поставки боеприпасов Украине, а также пополнит запасы стран ЕС.

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