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Німеччина планує закупити тисячі ракет, серед них - українські "Барс", - Bloomberg

16:14 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: крилатий дрон-ракета "Барс" (РБК-Україна)

Німеччина проводить перемовини щодо придбання кількох тисяч європейських ракет. У цю кількість входять українські крилаті дрони-ракети "Барс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ФРН купить "Барс"

У Німеччині вирішили поповнити свій ракетний арсенал, у тому числі і крилатими дронами-ракетами "Барс" виробництва України, повідомили Bloomberg поінформовані співрозмовники.

Це озброєння необхідно для стримування Росії, оскільки в черзі на американські крилаті ракети Tomahawk ФРН опинилася в кінці списку.

Джерела, обізнані з перебігом переговорів, додали, що чиновники ведуть дискусії з Україною щодо спільного виробництва та придбання крилатого дрона-ракети "Барс".

Назва її виробника не була оприлюднена, пише видання.

Інші ракети

За словами співрозмовників, посадовці Міністерства оборони ФРН ведуть переговори з американським оборонним стартапом Covenant. Вони хочуть закупити тисячі крилатих ракет наземного базування з важким корисним навантаженням Anthem.

Серед інших виробників:

  • нідерландська компанія Destinus SA із крилатими ракетами Ruta (Рута),
  • німецько-британський оборонний стартап Hypersonica, який розробляє надшвидкісну ракету HS1.

Ракети ФРН

Наразі на озброєнні Збройних сил Німеччини перебуває лише крилата ракета Taurus. Вона запускається з повітряних носіїв і має дальність близько 500 кілометрів. Її виробниками є компанії MBDA та Saab AB.

Дрон-ракета "Барс"

Український крилатий дрон-ракета "Барс" має реактивний двигун, бойову частина у 22,5 кілограми, дальність до 700 км.

Але на сьогоднішній день конструктори вдосконалили дальність до 1000 км, бойову частину збільшили до 60 кг, і швидкість дрона стала понад 700 км/год.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна нарощує удари по військових об'єктах росіян у далекому тилу і має власні реактивні дрони. Серед них – дрон-ракети "Барс".

Крім того, найбільшим викликом при розробці далекобійних дронів є стабільний зв'язок. Дрони "Барс" мають можливість онлайн-керування на території ворога.

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