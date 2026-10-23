Германия планирует закупить тысячи ракет, среди них - украинские "Барс", - Bloomberg

ФРГ купить "Барс"

В Германии решили пополнить свой ракетный арсенал, в том числе и крылатыми дронами-ракетами "Барс" производства Украины, сообщили Bloomberg информированные собеседники.

Это вооружение необходимо для сдерживания России, поскольку в очереди на американские крылатые ракеты Tomahawk ФРГ очутилась в конце списка.

Источники, осведомленные о ходе переговоров, добавили, что чиновники ведут дискуссии с Украиной относительно совместного производства и приобретения крылатого дрона-ракеты "Барс".

Название ее производителя не было обнародовано, пишет издание.

Другие ракеты

По словам собеседников, чиновники Министерства обороны ФРГ ведут переговоры с американским оборонным стартапом Covenant. Они хотят закупить тысячи крылатых ракет наземного базирования с тяжелой полезной нагрузкой Anthem.

Среди других производителей:

нидерландская компания Destinus SA с крылатыми ракетами Ruta (Рута) ,

, немецко-британский оборонный стартап Hypersonica, разрабатывающий сверхскоростную ракету HS1.

Ракеты ФРГ

В настоящее время на вооружении Вооруженных сил Германии находится только крылатая ракета Taurus. Она запускается с воздушных носителей и имеет дальность около 500 км. Ее производителями являются MBDA и Saab AB.

Дрон-ракета "Барс"

Украинский крылатый дрон-ракета "Барс" имеет реактивный двигатель, боевую часть 22,5 килограмма, дальность до 700 км.

Но на сегодняшний день конструкторы усовершенствовали дальность до 1000 км, боевую часть увеличили до 60 кг, скорость дрона стала свыше 700 км/ч.