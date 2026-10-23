Германия планирует закупить тысячи ракет, среди них - украинские "Барс", - Bloomberg

Германия проводит переговоры по приобретению нескольких тысяч европейских ракет. В это количество входят украинские крылатые дроны-ракеты "Барс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В Германии решили пополнить свой ракетный арсенал, в том числе и крылатыми дронами-ракетами "Барс" производства Украины, сообщили Bloomberg информированные собеседники.
Это вооружение необходимо для сдерживания России, поскольку в очереди на американские крылатые ракеты Tomahawk ФРГ очутилась в конце списка.
Источники, осведомленные о ходе переговоров, добавили, что чиновники ведут дискуссии с Украиной относительно совместного производства и приобретения крылатого дрона-ракеты "Барс".
Название ее производителя не было обнародовано, пишет издание.
По словам собеседников, чиновники Министерства обороны ФРГ ведут переговоры с американским оборонным стартапом Covenant. Они хотят закупить тысячи крылатых ракет наземного базирования с тяжелой полезной нагрузкой Anthem.
Среди других производителей:
В настоящее время на вооружении Вооруженных сил Германии находится только крылатая ракета Taurus. Она запускается с воздушных носителей и имеет дальность около 500 км. Ее производителями являются MBDA и Saab AB.
Украинский крылатый дрон-ракета "Барс" имеет реактивный двигатель, боевую часть 22,5 килограмма, дальность до 700 км.
Но на сегодняшний день конструкторы усовершенствовали дальность до 1000 км, боевую часть увеличили до 60 кг, скорость дрона стала свыше 700 км/ч.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина наращивает удары по военным объектам россиян в дальнем тылу и имеет собственные реактивные дроны. Среди них - дроны-ракеты "Барс".
Кроме того, наибольшим вызовом при разработке дальнобойных дронов является стабильная связь. Дроны "Барс" имеют возможность онлайн-управления на территории врага.