Німеччина планує вислати із країни понад 30 російських дипломатів, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує надіслати з країни понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus .

Органи безпеки Німеччини вважають, що дипломати з Росії можуть використати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та Збройних сил.

Вони потрібні їм для проведення в країні диверсійних чи дезінформаційних операцій.

"Резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві в Берліні та в кількох консульствах укомплектовані щільніше, ніж під час холодної війни і налічують близько 160 офіцерів", - йдеться у матеріалі.