Германия планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов, - СМИ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует послать из страны более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus .

Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Они необходимы им для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.

"Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров", - говорится в материале.