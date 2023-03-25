Германия планирует выслать из страны более 30 российских дипломатов, - СМИ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует послать из страны более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.
Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.
Они необходимы им для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.
"Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров", - говорится в материале.
Напомним, что министерство иностранных дел Эстонии объявило российского дипломата персоной нон решётки. Он оправдывал злость РФ, распространяя пропаганду.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что его страна должна гарантировать долгосрочную поддержку Украины.
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