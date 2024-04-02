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Німеччина планує виділити на оборону ще 9 млрд євро з 2028 року

Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер бачить можливість виділення до 9 млрд євро на додаткові витрати на оборону з 2028 року. Зокрема, якщо Берлін зможе знизити рівень свого боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, додаткові кошти можуть бути виділені, якщо Німеччина знизить свій борг до встановленого ЄС рівня в 60% від валового внутрішнього продукту.

"Якщо ми опустимося нижче за цю межу, тоді можна буде знову обговорювати погашення боргу щодо коронавірусу, заплановане на 2028 рік", - заявив він.

Уряд Німеччини взяв екстрені кредити на загальну суму близько 300 мільярдів євро у 2020, 2021 і 2022 роках у зв'язку з пандемією коронавірусу і війною в Україні.

За словами Лінднера, у бюджеті Німеччини закладено кошти на погашення боргу в розмірі дев'яти мільярдів євро на рік, починаючи з 2028 року.

"Однак якщо на той час тягар пандемії на рівень боргу вже буде подолано, виплати можуть бути значно скорочені. Це дозволило б вивільнити мільярди, які допоможуть нам досягти стрибка до мети НАТО у федеральному бюджеті після закінчення спеціальної програми для Бундесверу", - сказав він.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Німеччина створила спеціальний фонд у розмірі 100 млрд євро для закупівлі сучасної зброї. Вона також зобов'язалася досягти мети НАТО - витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

 

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нещодавно Берлін надав Україні новий пакет військової допомоги.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, хоча дискусії з цього питання ще продовжуються.

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Війна Росії проти України