Германия планирует выделить на оборону еще 9 млрд евро с 2028 года

По его словам, дополнительные средства могут быть выделены, если Германия снизит свой долг до установленного ЕС уровня в 60% от валового внутреннего продукта.

"Если мы опустимся ниже этого предела, тогда можно будет снова обсуждать погашение долга по коронавирусу, запланированное на 2028 год", - заявил он.

Правительство Германии взяло экстренные кредиты на общую сумму около 300 миллиардов евро в 2020, 2021 и 2022 годах в связи с пандемией коронавируса и войной в Украине.

По словам Линднера, в бюджете Германии заложены средства на погашение долга в размере девяти миллиардов евро в год, начиная с 2028 года.

"Однако если к тому времени бремя пандемии на уровень долга уже будет преодолено, выплаты могут быть значительно сокращены. Это позволило бы высвободить миллиарды, которые помогут нам достичь скачка к цели НАТО в федеральном бюджете после окончания специальной программы для Бундесвера", - сказал он.

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года Германия создала специальный фонд в размере 100 млрд евро для закупки современного оружия. Она также обязалась достичь цели НАТО - тратить на оборону не менее 2% ВВП.