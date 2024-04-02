RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия планирует выделить на оборону еще 9 млрд евро с 2028 года

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр финансов Германии Кристиан Линднер видит возможность выделения до 9 млрд евро на дополнительные расходы на оборону с 2028 года. В частности, если Берлин сможет снизить уровень своего долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, дополнительные средства могут быть выделены, если Германия снизит свой долг до установленного ЕС уровня в 60% от валового внутреннего продукта.

"Если мы опустимся ниже этого предела, тогда можно будет снова обсуждать погашение долга по коронавирусу, запланированное на 2028 год", - заявил он.

Правительство Германии взяло экстренные кредиты на общую сумму около 300 миллиардов евро в 2020, 2021 и 2022 годах в связи с пандемией коронавируса и войной в Украине.

По словам Линднера, в бюджете Германии заложены средства на погашение долга в размере девяти миллиардов евро в год, начиная с 2028 года.

"Однако если к тому времени бремя пандемии на уровень долга уже будет преодолено, выплаты могут быть значительно сокращены. Это позволило бы высвободить миллиарды, которые помогут нам достичь скачка к цели НАТО в федеральном бюджете после окончания специальной программы для Бундесвера", - сказал он.

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года Германия создала специальный фонд в размере 100 млрд евро для закупки современного оружия. Она также обязалась достичь цели НАТО - тратить на оборону не менее 2% ВВП.

 

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины