Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции, но есть условие
Немецкое правительство планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения, если у них есть родственники в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
По информации издания, немецкое Министерство внутренних дел договорилось с Министерством иностранных дел о выдаче виз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Однако речь идет только о тех, у кого члены семьи или близкие родственники постоянно проживают в Германии.
"Речь идет о помощи нуждающимся. Мы хотим сделать так, чтобы турецкие или сирийские семьи в Германии могли без волокиты привезти к себе близких родственников из региона бедствия, чтобы здесь они могли найти убежище и получить медицинскую помощь", - сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших превысило 23 тысячи человек.
Кроме того, сегодня Турция открыла границу с Арменией, которая была закрыта 35 лет, чтобы облегчить возникшую в результате землетрясения гуманитарную катастрофу.
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