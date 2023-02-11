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Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции, но есть условие

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Германия, Суббота 11 февраля 2023 18:39
Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции, но есть условие Фото: Германия планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения в Турции (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Немецкое правительство планирует выдать визы пострадавшим от землетрясения, если у них есть родственники в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По информации издания, немецкое Министерство внутренних дел договорилось с Министерством иностранных дел о выдаче виз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Однако речь идет только о тех, у кого члены семьи или близкие родственники постоянно проживают в Германии.

"Речь идет о помощи нуждающимся. Мы хотим сделать так, чтобы турецкие или сирийские семьи в Германии могли без волокиты привезти к себе близких родственников из региона бедствия, чтобы здесь они могли найти убежище и получить медицинскую помощь", - сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших превысило 23 тысячи человек.

Кроме того, сегодня Турция открыла границу с Арменией, которая была закрыта 35 лет, чтобы облегчить возникшую в результате землетрясения гуманитарную катастрофу.

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