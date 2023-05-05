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Німеччина планує придбати півсотні БМП Puma, - Bloomberg

Ілюстративне фото: Німеччина планує придбати півсотні БМП Puma (flickr by 270862)
Автор: Іван Носальський

Влада Німеччини хоче закупити ще 50 бойових машин піхоти Puma для заміни застарілої військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, БМП планують замовити у виробників Rheinmetall AG та Krauss-Maffei Wegmann GmbH за 1,5 мільярда євро. Виплати зроблять до кінця 2026 року траншами.

При цьому видання додає, що бюджетний комітет Німеччини вже в середу, 10 травня, має схвалити такі закупівлі техніки.

"Автомобілі будуть придбані на кошти з фонду в 100 мільярдів євро, створеного минулого року після вторгнення Росії в Україну для поповнення застарілого військового обладнання Німеччини. Цей спеціальний фонд знаходиться поза регулярним бюджетом уряду", - зазначають в Bloomberg.

Журналісти додають, що до кінця квітня 2023 року з цього фонду витратили лише 800 мільйонів євро.

Варто зауважити, що БМП Puma оснащена сучасною бронею, 30-мм гарматою та кулеметом. Техніку розробляли з метою замінити БМП Marder. Її прийняли на озброєння у Німеччині у 2015 році.

Раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні 40 бойових машин піхоти Marder.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков показав відео з німецькими БМП в Україні.

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