Германия планирует приобрести полсотни БМП Puma, - Bloomberg

Власти Германии хотят закупить еще 50 боевых машин пехоты Puma для замены устаревшей военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, БМП планируют заказать у производителей Rheinmetall AG и Krauss-Maffei Wegmann GmbH за 1,5 миллиарда евро. Выплаты произведут до конца 2026 года траншами.
При этом издание добавляет, что бюджетный комитет Германии уже в среду, 10 мая, должен будет одобрить такие закупки техники.
"Автомобили будут приобретены на средства из фонда в 100 миллиардов евро, созданного в прошлом году после вторжения России в Украину для пополнения устаревшего военного оборудования Германии. Этот специальный фонд находится вне регулярного бюджета правительства", - отмечают в Bloomberg.
Журналисты добавляют, что к концу апреля 2023 года из этого фонда потратили только 800 миллионов евро.
Стоит заметить, что БМП Puma оснащена современной броней, 30-мм пушкой и пулеметом. Технику разрабатывали с целью заменить БМП Marder. Ее приняли на вооружение в Германии в 2015 году.
Напомним, ранее стало известно, что Германия передала Украине 40 боевых машин пехоты Marder.
Позже министр обороны Украины Алексей Резников показал видео с немецкими БМП в Украине.
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