Германия планирует "немедленно" передать Украине дополнительные ракеты для Patriot
Германия планирует "немедленно" передать Украине еще 64 управляемых ракет для зенитных ракетных систем Patriot.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РБК-Украина со ссылкой на ntv.
"Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских Вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны", – заявил Писториус во время встречи НАТО в Брюсселе.
Отмечается, что ракеты будут поставлены Украине без промедления.
Patriot в Украине
Сейчас у Украины две системы ПВО Patriot. Одну батарею передали Соединенные Штаты Америки, другую - Германия совместно с Нидерландами. По словам президента Владимира Зеленского, для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.
Следует также напомнить о том, что система ПВО уже показала успешный результат, когда 4 мая впервые сбила над Киевом российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.