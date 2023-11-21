Німеччина планує активніше працевлаштовувати українських біженців

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль вважає, що необхідно прискорити процес працевлаштування українських біженців навіть якщо вони не володіють німецькою мовою досконало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За словами Гайля, 400 тисяч безробітних людей у Німеччині знають німецьку мову на рівні базової. Близько 200 тисяч із них - це біженці з України, які пройшли інтеграційний курс чи збираються це зробити.

"Ми говоримо про потенційні 400 тисяч людей на нашому ринку праці, які мають хоча б базові знання німецької мови", - уточнив Гайль.

Виконавчий директор німецької асоціації роботодавців (BDA) Штеффен Кампетер зазначив, що працевлаштування біженців має стати пріоритетом.

"Будь-які можливості працевлаштування кращі, ніж залишатися на виплатах соціальної допомоги", - сказав Кампетер, якого цитує агентство Reuters.

Уряд Німеччини планує посилити вимоги до українських біженців, зокрема зобов'язати їх регулярно звітувати про пошуки роботи. Раніше від українських біженців цього не потрібно, але тепер це зміниться, як заявив міністр праці Губертус Гайль.

Українські біженці, які отримують допомогу від Німеччини, будуть зобов'язані регулярно звітувати про пошук роботи. Агентство з праці, у свою чергу, більш активно пропонуватиме їм вакансії, що відповідають їх кваліфікації та досвіду.

"Тим, хто не захоче співпрацювати чи відмовлятися від запропонованої роботи, можуть скоротити виплати", - наголосив Губертус Гайль.

Робота в Німеччині

Раніше ми писали, що німецький уряд готовий приймати на роботу українських біженців з базовими знаннями німецької мови. Це рішення ухвалили через брак робочої сили в країні.

Також ми писали, яку роботу та зарплату пропонують у Німеччині українським біженцям. Для працевлаштування необов'язково знати німецьку мову.