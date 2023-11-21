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Германия планирует активнее трудоустраивать украинских беженцев

Берлин, Вторник 21 ноября 2023 00:16
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Германия планирует активнее трудоустраивать украинских беженцев Фото: правительство Германии упростило трудоустройство для беженцев из Украины (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр труда Германии Губертус Гайль считает, что необходимо ускорить процесс трудоустройства украинских беженцев, даже если они не владеют немецким языком в совершенстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Гайля, 400 тысяч безработных людей в Германии знают немецкий язык на уровне базового. Около 200 тысяч из них - это беженцы из Украины, которые прошли интеграционный курс или собираются это сделать.

"Мы говорим о потенциальных 400 тысячах человек на нашем рынке труда, которые имеют хотя бы базовые знания немецкого языка", - уточнил Гайль.

Исполнительный директор немецкой ассоциации работодателей (BDA) Штеффен Кампетер отметил, что трудоустройство беженцев должно стать приоритетом.

"Любые возможности трудоустройства лучше, чем оставаться на выплатах социальной помощи", - сказал Кампетер, которого цитирует агентство Reuters.

Правительство Германии планирует ужесточить требования к украинским беженцам, в том числе обязать их регулярно отчитываться о поисках работы. Ранее от украинских беженцев этого не требовалось, но теперь это изменится, как заявил министр труда Губертус Гайль.

Украинские беженцы, получающие помощь от Германии, будут обязаны регулярно отчитываться о поиске работы. Агентство по труду, в свою очередь, будет более активно предлагать им вакансии, соответствующие их квалификации и опыту.

"Тем, кто не захочет сотрудничать или отказываться от предложенной работы, могут сократить выплаты", - подчеркнул Губертус Гайль.

Работа в Германии

Ранее, мы писали, что немецкое правительство готово принимать на работу украинских беженцев, с базовыми знаниями немецкого языка. Это решение приняли в связи с нехваткой рабочей силы в стране.

Также мы писали, какую работу и зарплату предлагают в Германии украинским беженцам. Для трудоустройства не обязательно знать немецкий язык.

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