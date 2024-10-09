Німеччина підтвердила перенесення "Рамштайну", але зустріч ще можлива

Речник уряду нагадав, що американський президент Джо Байден скасував свій візит в Німеччину через буревій, який насувається на США. А тому - низка заходів були скасовані.

"Отже, не відбудеться зустріч у Рамштайні на рівні голів держав і урядів, не відбудеться також і зустріч британського прем’єра, французького президента та німецького канцлера, в тому числі й за віртуальної участі американського президента", - сказав Гебештрайт.

Водночас, за його словами, сторони будуть намагатися в майбутньому знову все організувати, але говорити наразі про строки передчасно.

Речник німецького уряду додав, що в Берліні не отримували "негативної реакції" або розчарування української влади щодо порушення планів.

При цьому він зазначив, що США залишаються найбільшим "донором" України, а Німеччина - другим, тому "Україна може далі покладатися на своїх партнерів".

Речник Міноборони Німеччини Міхаель Штемпфле своєю чергою заявив, що в Берліні сподіваються, що зустріч у форматі "Рамштайн", принаймні за участі голів оборонних відомств, пройде ще в жовтні.