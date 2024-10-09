Німеччина підтвердила перенесення "Рамштайну", але зустріч ще можлива

Засідання у форматі "Рамштайн", яке було заплановане на 12 жовтня, не відбудеться. Зустріч лідерів Великої Британії, США, Франції та Німеччини також переноситься.
Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Речник уряду нагадав, що американський президент Джо Байден скасував свій візит в Німеччину через буревій, який насувається на США. А тому - низка заходів були скасовані.
"Отже, не відбудеться зустріч у Рамштайні на рівні голів держав і урядів, не відбудеться також і зустріч британського прем’єра, французького президента та німецького канцлера, в тому числі й за віртуальної участі американського президента", - сказав Гебештрайт.
Водночас, за його словами, сторони будуть намагатися в майбутньому знову все організувати, але говорити наразі про строки передчасно.
Речник німецького уряду додав, що в Берліні не отримували "негативної реакції" або розчарування української влади щодо порушення планів.
При цьому він зазначив, що США залишаються найбільшим "донором" України, а Німеччина - другим, тому "Україна може далі покладатися на своїх партнерів".
Речник Міноборони Німеччини Міхаель Штемпфле своєю чергою заявив, що в Берліні сподіваються, що зустріч у форматі "Рамштайн", принаймні за участі голів оборонних відомств, пройде ще в жовтні.
Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" було заплановане на 12 жовтня. Його повинен був очолити президент США Джо Байден. Однак американський лідер відтермінував візит через сильний ураган "Мілтон", що наближається до Штатів.
Німецький канцлер Олаф Шольц висловив своє занепокоєння з приводу рішення президента Байдена відкласти свій візит до Німеччини. Він підкреслив, що зустріч з американським лідером "мала б велике значення", і підготовка до неї проходила "з усіх сторін".
У свою чергу, у Пентагоні повідомили, що засідання, заплановане на 12 жовтня на авіабазі "Рамштайн", може бути відкладено. Існує можливість об'єднати його з зустріччю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 17-18 жовтня.
Сьогодні ж ЗМІ повідомляли, що засідання групи "Рамштайн", яке повинно було відбутись 12 жовтня, відклали. Нова дата визначається.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.