Германия подтвердила перенос "Рамштайна", но встреча еще возможна
Заседание в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октября, не состоится. Встреча лидеров Великобритании, США, Франции и Германии тоже переносится.
Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Спикер правительства напомнил, что американский президент Джо Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана, который надвигается на США. А потому - ряд мероприятий были отменены.
"Следовательно, не состоится встреча в Рамштайне на уровне глав государств и правительств, не состоится также и встреча британского премьера, французского президента и немецкого канцлера, в том числе и при виртуальном участии американского президента", - сказал Хебештрайт.
В то же время, по его словам, стороны будут пытаться в будущем снова все организовать, но говорить о сроках преждевременно.
Спикер немецкого правительства добавил, что в Берлине не получали "отрицательной реакции" или разочарования украинской власти по поводу нарушения планов.
При этом он отметил, что США остаются самым большим "донором" Украины, а Германия - вторым, поэтому "Украина может дальше полагаться на своих партнеров".
Представитель Минобороны Германии Михаэль Штемпфле в свою очередь заявил, что в Берлине надеются, что встреча в формате "Рамштайн", по крайней мере при участии глав оборонных ведомств, пройдет еще в октябре.
Заседание в формате "Рамштайн"
Напомним, заседание в формате "Рамштайн" было запланировано на 12 октября. Его должен был возглавить президент США Джо Байден. Однако американский лидер отсрочил визит из-за сильного урагана "Милтон", приближающегося к Штатам.
Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил свою обеспокоенность по поводу решения президента Байдена отложить свой визит в Германию. Он подчеркнул, что встреча с американским лидером "имела бы большое значение", и подготовка к ней проходила "со всех сторон".
В свою очередь, в Пентагоне сообщили, что заседание, запланированное на 12 октября на авиабазе "Рамштайн", может быть отложено. Существует возможность объединить его со встречей министров обороны НАТО, которая состоится 17-18 октября.
Сегодня же СМИ сообщали, что заседание группы "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, было отложено. Новая дата определяется.
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