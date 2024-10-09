Германия подтвердила перенос "Рамштайна", но встреча еще возможна

Заседание в формате "Рамштайн", запланированное на 12 октября, не состоится. Встреча лидеров Великобритании, США, Франции и Германии тоже переносится.

Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Спикер правительства напомнил, что американский президент Джо Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана, который надвигается на США. А потому - ряд мероприятий были отменены.

"Следовательно, не состоится встреча в Рамштайне на уровне глав государств и правительств, не состоится также и встреча британского премьера, французского президента и немецкого канцлера, в том числе и при виртуальном участии американского президента", - сказал Хебештрайт.

В то же время, по его словам, стороны будут пытаться в будущем снова все организовать, но говорить о сроках преждевременно.

Спикер немецкого правительства добавил, что в Берлине не получали "отрицательной реакции" или разочарования украинской власти по поводу нарушения планов.

При этом он отметил, что США остаются самым большим "донором" Украины, а Германия - вторым, поэтому "Украина может дальше полагаться на своих партнеров".

Представитель Минобороны Германии Михаэль Штемпфле в свою очередь заявил, что в Берлине надеются, что встреча в формате "Рамштайн", по крайней мере при участии глав оборонных ведомств, пройдет еще в октябре.