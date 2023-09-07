Німеччина підтримуватиме Україну на різних рівнях, - глава МЗС

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, поки це буде потрібно народу України: з постачанням зброї для самооборони, щоб вона мала можливість перехоплювати більше дронів, з гуманітарною допомогою, з великими програмами розмінування та, насамперед, з політичною підтримкою в ООН, ЄС, НАТО за підтримки ОБСЄ та Ради Європи", - заявила глава МЗС Німеччини.

За її словами, Німеччина, Європа та весь світ перебувають у розпалі найбільших потрясінь у зовнішній політиці та безпеці з часів закінчення холодної війни.

"Діти там набагато частіше чують повітряну тривогу, ніж шкільний дзвінок, бо вони живуть у війні 559 днів. За даними ЮНІСЕФ, лише третина дітей шкільного віку в Україні ще можуть регулярно відвідувати школу. З початку війни через день руйнують школи, спеціально саме школи .Це порушення міжнародного права, порушення гуманності», - додала Бербок.

Допомога Німеччині Україні

Нещодавно Німеччина прозвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли ракети для ЗРК Patriot.

Також міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.

Крім того, 5 вересня Німеччина заявила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. У новий пакет увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі. В уряді Німеччини зазначили, що постачання походять з галузевих запасів, які фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.