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Німеччина підтримує введеня нафтового ембарго проти Росії з січня, - Шольц

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Берлін, Неділя 27 листопада 2022 02:35
Німеччина підтримує введеня нафтового ембарго проти Росії з січня, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина готова підтримати ембарго з 1 січня та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Welt.

Видання нагадує, що НПЗ у Шведті та Лойні досі постачали російську нафту трубопроводом "Дружба". Проте федеральний уряд хоче зупинити закупівлю із 1 січня.

У майбутньому частина необхідної кількості транспортуватиметься до порту Росток танкерами, а звідти до Шведта трубопроводом. Федеральний уряд також веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ.

Шольц зазначив, що підготовка до відмови від російської нафти йде добре.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також і з Польщі", - заявив Шольц.

З січня російськими трубопроводами до Німеччини не повинно надходити ні краплі нафти, пише видання.

"Ми весь час готуємося до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських трубопроводів до Шведта, а також до Лойна", - заявив канцлер.

Нагадаємо, Польща закликала Німеччину запровадити санкції ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба", щоб Варшава могла відмовитися від купівлі російської нафти без сплати штрафів.

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