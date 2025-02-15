Німеччина не підтримає нав'язаний Україні мир, від цього виграє тільки Путін, - Шольц

Очільник німецького уряду наголосив, що трансатлантичну спільноту завжди об'єднував захист свободи та демократії. Тому Захід стоїть на боці України, на яку напала Росія.

"Тому я дуже радий, що уряд США підтвердив нашу спільну мету - зберегти суверенну незалежність України. Ця незалежність має бути відображена в переговорах", - додав Шольц.

За його словами, всі згодні, що війна Росії проти України має закінчитися якомога швидше. І будь-хто, хто хоче силою пересунути кордони, - заносить сокиру над мирним порядком. Кордони не повинні змінюватися силою.

"Перемога Росії і розпад України - не приведуть до миру і порядку в Європі. Ми ніколи не підтримаємо нав'язаний Україні мир. Ми також не погодимося на будь-яке рішення, яке розділяє європейську та американську безпеку. Від цього виграє тільки Путін", - зазначив Шольц.

Також канцлер запевнив, що Німеччина здатна й надалі надавати Україні допомогу.

Сильна армія - гарантія безпеки для України

Шольц звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін не досяг поставлених цілей за допомогою війни. Зокрема, до НАТО вступили нові держави, в Україні не був створений маріонетковий режим і армія України налічує близько 1 млн осіб.

"Але які гарантії ми можемо отримати від Росії, що напад не повториться. Ця гарантія - сильна армія України, яка перевищувала б їхню економічну міць і змогла б вистояти в повоєнний час. Тож це завдання, яке буде покладено на партнерів України", - додав він.