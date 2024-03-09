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Німеччина переповнена російськими шпигунами, Україна про це попереджала, - Данілов

Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччини пронизана російськими шпигунами. Україна попереджала Берлін про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю The Times.

Данілов заявив, що владу Німеччини неодноразово попереджали, що країна переповнена новим поколінням російських шпигунів і що Берлін "вразливий" до шпигунства.

На думку секретаря РНБО, шпигунська мережа Москви в Німеччині настільки глибока, що Росія змогла отримати доступ до секретних переговорів, зокрема про передачу ракет Taurus Україні.

"Ми неодноразово попереджали наших партнерів про шпигунську мережу росіян, які дуже активно діють у Німеччині. Вони прослуховують розмови німецьких чиновників, і ми думаємо, що це не останній "злив"", - сказав Данілов.

За його словами, до 1989 року у Німеччині було багато російських шпигунів, тепер цим займаються їхні сини і дочки.

Прослуховування німецьких офіцерів

Нещодавно у Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови німецьких офіцерів щодо передачі ракет Taurus Україні, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.

Після цього віце-глава парламентської групи "зелених" Агнешка Брюггер звинуватила Росію та диктатора Володимира Путіна у спробі дестабілізувати ситуацію в Німеччині.

Детальніше про скандал, який отримав назву Taurus-Leaks - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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РНБОРосійська ФедераціяОлексій Данілов