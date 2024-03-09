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Германия переполнена российскими шпионами, Украина об этом предупреждала, - Данилов

Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Германии пронизана российскими шпионами. Украина предупреждала Берлине об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексея Данилова в интервью The Times.

Данилов заявил, что власти Германии неоднократно предупреждали, что страна переполнена новым поколением российских шпионов и что Берлин "уязвим" к шпионажу.

По мнению секретаря СНБО, шпионская сеть Москвы в Германии настолько глубока, что Россия смогла получить доступ к секретным переговорам, в частности, о передаче ракет Taurus Украине.

"Мы неоднократно предупреждали наших партнеров о шпионской сети россиян, очень активно действующих в Германии. Они прослушивают разговоры немецких чиновников, и мы думаем, что это не последний "слив"", - сказал Данилов.

По его словам, до 1989 года в Германии было много российских шпионов, теперь этим занимаются их сыновья и дочери.

Прослушивание немецких офицеров

Недавно в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров о передаче ракет Taurus Украине, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После этого вице-глава парламентской группы "зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.

Детальнее о скандале, который получил название Taurus-Leaks - читайте в материале РБК-Украина.

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СНБОРоссийская ФедерацияАлексей Данилов