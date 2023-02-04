UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина переконує інші країни взяти конкретну участь у поставках танків Україні, - Spiegel

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Німеччини активно намагається переконати інші країни взяти конкретну участь у постачанні військової техніки, а саме танків для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За даними видання, поки що ніяких зобов'язань з боку європейських партнерів не надходило. Зазначається, що уряд ФРН "почав активний дипломатичний наступ", щоб здійснити заплановане постачання бойових танків Leopard 2 Україні. У відомстві федерального канцлера, так і в Міністерстві оборони Німеччини, як пише видання, зростають сумніви щодо вчасних поставок танків Україні. Після рішення Шольца про постачання танків Україні Міноборони ФРН, за даними видання, одразу розпочало переговори з країнами ЄС.

Однак на відеоконференції, на яку минулого тижня запросив голова німецького оборонного відомства Борис Пісторіус, жодна країна ЄС, як зазначає Der Spiegel, не захотіла брати на себе будь-яких конкретних зобов'язань щодо участі в постачанні Києву сучасніших моделей Leopard 2 A6.

У зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц, як підкреслює видання, здійснив кілька телефонних дзвінків, в яких намагався домогтися від глав урядів зобов'язань щодо постачання танків Україні. Трьох із них із країн Північної та Південної Європи, як зазначає Der Spiegel, канцлер таки зміг переконати взяти на себе тверді зобов'язання з цього питання.

За інформацією Der Spiegel, Борис Пісторіус щодня закликав кількох своїх колег нарешті проявити себе. МЗС ФРН також взяло участь у "дипломатичному наступі".

Нагадаємо, що низка міністрів оборони країн-союзників 3 лютого провели зустріч, на якій обговорили військову допомогу для України.

Німеччина планує поставити Україні 14 Leopard 2A6, які зараз належать 203-му танковому батальйону 21-ї танкової бригади Бундесверу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЕвросоюзВійна в Україні