Німеччина переграла Боснію, Нідерланди в меншості здобули нічию: що сталося у Лізі націй

Бундестім зробила заявку на перемогу в першому таймі протистояння з боснійцями. Ундав упродовж шести хвилин оформив дубль. Спершу він із меж штрафного поклав у сітку після передачі Вірца, а потім у дотик замкнув простріл Міттельштадта з лівого флангу. На 70-й хвилині балканці розмочили рахунок – Джеко пробив головою у кут після стандарту. Та на більше господарі не замахнулися.

Зате в Будапешті команди не визначили переможця. Збірна Угорщини вийшла вперед на 32-й хвилині, коли Шаллай ефектно зіграв після навісу Надя від лівого краю. У другій половині Нідерланди залишилися в меншості – другу жовту отримав ван Дейк. Утім, гра вдесятьох згуртувала "помаранчевих", тож вони зуміли вирвати нічию. Це Дюмфріс головою замкнув навіс Гакпо зі штрафного на правому фланзі.

Збірній Туреччини для домашньої перемоги вистачило й одного забитого м'яча. Чорногорці протрималися понад дві треті поєдинку, але таки пропустили на 69-й хвилині. Кахведжі вчасно опинився на добиванні після того, як Їлдіз у швидкісній атаці турків поцілив у стійку з меж штрафного. Команда Вінченцо Монтелли закріпила лідерство в групі (7 очок), а от балканці залишилися на дні квартету (0).

Чеська збірна приголомшила Албанію швидким голом. Уже на 3-й хвилині зустрічі Хори з центру штрафного в падінні відправив м'яч у кут воріт "орлів". Закріпили перевагу підопічні Івана Гашека в середині другої половини. Той же Хори з другого поверху відправив м'яч у кут після навісу Цоуфала з правого краю. Чехи разом зі збірною України закрутили інтригу в квартеті B1.