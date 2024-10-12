Германия обыграла Боснию, Нидерланды в меньшинстве вырвали ничью: что произошло в Лиге наций

Бундестим сделала заявку на победу в первом тайме противостояния с боснийцами. Ундав в течение шести минут оформил дубль. Сначала он из пределов штрафной уложил в сетку после передачи Вирца, а затем в касание замкнул прострел Миттельштадта с левого фланга. На 70-й минуте балканцы размочили счет – Джеко пробил головой в угол после стандарта. Но на большее хозяева не замахнулись.

Зато в Будапеште команды не определили победителя. Сборная Венгрии вышла вперед на 32-й минуте, когда Шаллай эффектно сыграл после навеса Надя от левого края. Во второй половине Нидерланды остались в меньшинстве – вторую желтую получил ван Дейк. Впрочем, игра вдесятером сплотила "оранжевых", поэтому они сумели вырвать ничью. Это Дюмфрис головой замкнул навес Гакпо со штрафного на правом фланге.

Сборной Турции для домашней победы хватило и одного забитого мяча. Черногорцы продержались более двух третей поединка, но пропустили на 69-й минуте. Кахведжи вовремя оказался на добивании после того, как Йылдиз в скоростной атаке турок попал в штангу из пределов штрафной. Команда Винченцо Монтеллы закрепила лидерство в группе (7 очков), а вот балканцы остались на дне квартета (0).

Чешская сборная ошеломила Албанию быстрым голом. Уже на 3-й минуте встречи Хоры из центра штрафной в падении отправил мяч в угол ворот "орлов". Закрепили преимущество подопечные Ивана Гашека в середине второй половины. Тот же Хоры со второго этажа отправил мяч в угол после навеса Цоуфала с правого края. Чехи вместе со сборной Украины закрутили интригу в квартете B1.