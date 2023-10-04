Німеччина передасть Україні установку IRIS-T і партію зеніток Gepard, - Bloomberg

Зазначається, що Німеччина відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони мають забезпечити захист вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.

Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а систему IRIS-T передадуть після виготовлення.

Україна намагається збільшити поставки річкою Дунай і суходолом через так звані "маршрути солідарності" після того, як угода, яка дозволяє суднам проходити з чорноморських портів через протоку Босфор у Туреччині, перестала працювати.

Невелика кількість суден також курсує смугами води біля берегів Румунії та Болгарії, ігноруючи побоювання з приводу російських атак.

Інформація від німецького депутата

Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.

"Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Обстріли Одеської області

Після виходу Російської Федерації з "зернової угоди", терористи посилили обстріли портової інфраструктури України.

Нещодавно окупанти вдались до кількох хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав'я в Одеській області.

Як повідомляють Повітряні сили, загалом ворог випустив 25 ударних БпЛА. "Приземлити" вдалось 22 безпілотники.

Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна робить усе, щоб перед зимою отримати більше систем ППО. Наразі країна очікує на певні рішення від партнерів.