Німеччина передасть Україні ракети дальньої дії: що відомо

Україна очікує посилення далекобійних можливостей армії. Німеччина погоджує нові поставки та обговорює стратегію підтримки на найближчі місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Anadolu Ajansi.
Німеччина підтвердила підготовку до передачі Україні ракет дальнього радіусу дії.
На пресконференції в Берліні канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що кілька місяців тривають технічні консультації з Києвом і процеси вже перебувають на завершальній стадії.
Він зазначив: "Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", проте конкретика щодо кількості та термінів поставок не розкривається.
За словами канцлера, це пов'язано з обраною тактикою, покликаною ускладнити Росії оцінку реальних можливостей України.
"Певна неоднозначність необхідна, особливо для російської сторони", - наголосив він, додавши, що підтримку буде продовжено і вона може включати виробництво ракетних систем на території України.
Мерц заявив, що Росія навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, і охарактеризував дії Москви як "терористичну війну проти цивільного населення".
Німеччина має намір посилювати українську систему ППО: наступного року Київ отримає додатково 3 млрд євро військової допомоги.
Канцлер також висловив сподівання, що ЄС найближчим часом погодить механізм використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.
Нагадуємо, що Німеччина має намір збільшити підтримку ініціативи PURL, у рамках якої союзники по НАТО закуповують американське озброєння для України, і готує додатковий внесок щонайменше на 150 млн євро, щоб прискорити постачання і розширити обсяги допомоги.
Зазначимо, що адміністрація Дональда Трампа погодила потенційну угоду з продажу Німеччині зенітних ракет на суму близько 3,5 млрд доларів, що розглядають як частину зусиль Берліна з посилення власної протиповітряної оборони та подальшого зміцнення військових можливостей країни.