Німеччина передасть Україні нові AI-дрони Mini-Taurus, - Bild

Ці дрони, прозвані Mini-Taurus, будуть оснащені сучасними системами, що роблять їх практично невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби і GPS-перешкод.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив факт постачання безпілотників Україні.

За словами інсайдерів, уже з грудня щомісяця почнуть постачати кілька сотень таких дронів. Зараз кілька зразків тестують на сході України в реальних бойових умовах.

Mini-Taurus здатні аналізувати місцевість і визначати місце розташування навіть за складних погодних умов або зруйнованої інфраструктури. Це дає змогу дрону продовжувати місію навіть у разі втрати радіосигналу, що значно збільшує точність ураження.

Mini-Taurus має дальність польоту вчетверо більшу, ніж у стандартних українських дронів-камікадзе, і водночас коштує значно дешевше за закордонні аналоги. Хоча Bild не розкриває точної вартості, відомо, що американські Switchblade 600 коштують близько 100 000 євро, а російські Zala Lancet - 35 000 євро.

Пісторіус підкреслив, що Україна зможе ефективно використовувати ці безпілотники проти ключових військових об'єктів Росії, таких як командні пункти і логістичні центри. У майбутньому Німеччина, за словами міністра, може розглянути можливість впровадження подібних технологій у своєму Бундесвері.