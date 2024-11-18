Німеччина передасть Україні нові AI-дрони Mini-Taurus, - Bild

Німеччина готується надати Україні нову технологічну підтримку в умовах війни. Німецька компанія Helsing поставить Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Ці дрони, прозвані Mini-Taurus, будуть оснащені сучасними системами, що роблять їх практично невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби і GPS-перешкод.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив факт постачання безпілотників Україні.
За словами інсайдерів, уже з грудня щомісяця почнуть постачати кілька сотень таких дронів. Зараз кілька зразків тестують на сході України в реальних бойових умовах.
Mini-Taurus здатні аналізувати місцевість і визначати місце розташування навіть за складних погодних умов або зруйнованої інфраструктури. Це дає змогу дрону продовжувати місію навіть у разі втрати радіосигналу, що значно збільшує точність ураження.
Mini-Taurus має дальність польоту вчетверо більшу, ніж у стандартних українських дронів-камікадзе, і водночас коштує значно дешевше за закордонні аналоги. Хоча Bild не розкриває точної вартості, відомо, що американські Switchblade 600 коштують близько 100 000 євро, а російські Zala Lancet - 35 000 євро.
Пісторіус підкреслив, що Україна зможе ефективно використовувати ці безпілотники проти ключових військових об'єктів Росії, таких як командні пункти і логістичні центри. У майбутньому Німеччина, за словами міністра, може розглянути можливість впровадження подібних технологій у своєму Бундесвері.
У серпні стало відомо, що за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. Проте на 2024 рік у бюджеті Німеччини вже закладено близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України.
Незважаючи на обмеження, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що уряд зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні наступного року.
У жовтні німецька влада оновила список військової допомоги. Серед переданого Україні обладнання значаться танки Leopard 1A5 та бойові машини піхоти Marder.
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