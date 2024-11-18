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Германия передаст Украине новые AI-дроны Mini-Taurus, - Bild

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия готовится предоставить Украине новую технологическую поддержку в условиях войны. Немецкая компания Helsing поставит Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Эти дроны, прозванные Mini-Taurus, будут оснащены современными системами, делающими их практически неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил факт поставки беспилотников Украине.

По словам инсайдеров, уже с декабря ежемесячно начнут поставлять несколько сотен таких дронов. Сейчас несколько образцов тестируются на востоке Украины в реальных боевых условиях.

Mini-Taurus способны анализировать местность и определять местоположение даже при сложных погодных условиях или разрушенной инфраструктуре. Это позволяет дрону продолжать миссию даже при потере радиосигнала, что значительно увеличивает точность поражения.

Mini-Taurus имеет дальность полета в четыре раза большую, чем у стандартных украинских дронов-камикадзе, и при этом стоит значительно дешевле зарубежных аналогов. Хотя Bild не раскрывает точную стоимость, известно, что американские Switchblade 600 стоят около 100 000 евро, а российские Zala Lancet - 35 000 евро.

Писториус подчеркнул, что Украина сможет эффективно использовать эти беспилотники против ключевых военных объектов России, таких как командные пункты и логистические центры. В будущем Германия, по словам министра, может рассмотреть возможность внедрения подобных технологий в своем Бундесвере.

Помощь Украине от Германии

В августе стало известно, что по указанию канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. Однако на 2024 год в бюджете Германии уже заложено около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины.

Несмотря на ограничения, министр обороны Борис Писториус заявил, что правительство сможет найти дополнительные ресурсы для продолжения поставок вооружений Украине в следующем году.

В октябре немецкие власти обновили список военной помощи. Среди переданного Украине оборудования значатся танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты Marder.

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