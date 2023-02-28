Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex: концерн Rheinmetall назвав терміни

Німеччина відправить в Україні дві системи ППО малого радіуса дії Skynex. Вони стануть на озброєнні ЗСУ вже протягом року.
Про це заявив генеральний директор німецького концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер, пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами Паппергера, дві системи Skynex, які будуть виготовлені його компанією, були замовлені німецьким урядом. Їх вартість становить 212 млн доларів.
Директор концерну відзначив, що в інакшому випадку Німеччина самостійно використала б ці ППО для власного захисту.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що концерн Rheinmetall взявся за виробництво нових систем протиповітряної оборони Skynex для нашої країни. Очікувалось, що Україна отримає дві одиниці ППО не раніше 2024 року.
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