Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex: концерн Rheinmetall назвав терміни

Німеччина відправить в Україні дві системи ППО малого радіуса дії Skynex. Вони стануть на озброєнні ЗСУ вже протягом року.

Про це заявив генеральний директор німецького концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер, пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами Паппергера, дві системи Skynex, які будуть виготовлені його компанією, були замовлені німецьким урядом. Їх вартість становить 212 млн доларів.

Директор концерну відзначив, що в інакшому випадку Німеччина самостійно використала б ці ППО для власного захисту.