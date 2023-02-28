UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex: концерн Rheinmetall назвав терміни

Фото: ППО Skynex (rheinmetall.com)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина відправить в Україні дві системи ППО малого радіуса дії Skynex. Вони стануть на озброєнні ЗСУ вже протягом року.

Про це заявив генеральний директор німецького концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер, пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами Паппергера, дві системи Skynex, які будуть виготовлені його компанією, були замовлені німецьким урядом. Їх вартість становить 212 млн доларів.

Директор концерну відзначив, що в інакшому випадку Німеччина самостійно використала б ці ППО для власного захисту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що концерн Rheinmetall взявся за виробництво нових систем протиповітряної оборони Skynex для нашої країни. Очікувалось, що Україна отримає дві одиниці ППО не раніше 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні