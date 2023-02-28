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Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex: концерн Rheinmetall назвал термины

Фото: ПВО Skynex (rheinmetall.com)
Автор: Сергей Пышкин

Германия отправит в Украину две системы ПВО малого радиуса действия Skynex. Они встанут на вооружении ВСУ уже в течение года.

Об этом заявил генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам Паппергера, две системы Skynex, изготовленные его компанией, были заказаны немецким правительством. Их стоимость составляет 212 млн долларов.

Директор концерна отметил, что в противном случае Германия самостоятельно использовала б эти ПВО для собственной защиты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что концерн Rheinmetall взялся за производство новых систем противовоздушной обороны Skynex для нашей страны. Ожидалось, что Украина получит две единицы ПВО не раньше 2024 года.

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