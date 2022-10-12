Німеччина передасть Україні додаткові РСЗВ та артилерійські установки

Про факт нових поставок військової допомоги було повідомлено під час шостого засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Ракетні атаки та часткова мобілізація, фіктивні "референдуми", український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від Міністерства оборони Німеччини, у найближчі кілька тижнів Україні передадуть САУ Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ Mars II. В якій кількості будуть відбуватись поставки, у відомстві не повідомили. Раніше Німеччина вже передавала Україні зазначені артилерійські установки та системи залпового вогню.

РСЗВ Mars II

Mіttlere Artillerie Raketen System - німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.

Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 - 70 000 м, в залежності від боєприпасів. Система призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для встановлення мінних полів методом дистанційного мінування.

САУ Panzerhaubitze 2000

Німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект усановки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.