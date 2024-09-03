Германия передаст Украине 6 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил источник агентства, Германия придерживается своего плана поставки 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM в Украину. Известно, что четыре единицы уже поставлены, еще две ожидаются до конца года, а остальные шесть будут поставлены позже.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – это современная зенитно-ракетная система класса «земля-воздух», разработанная для защиты от воздушных угроз, таких как самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Система была разработана германской компанией Diehl Defence и является одной из самых современных в мире.

Основные характеристики IRIS-T:

Модульность : IRIS-T может интегрироваться с различными радиолокационными и командными системами, обеспечивая гибкость в развертывании.

: IRIS-T может интегрироваться с различными радиолокационными и командными системами, обеспечивая гибкость в развертывании. Дальность поражения : До 40 км, в зависимости от типа угрозы.

: До 40 км, в зависимости от типа угрозы. Высокая точность : Использование инфракрасных сенсоров позволяет точно наводить ракету на цель даже в условиях радиоэлектронных помех.

: Использование инфракрасных сенсоров позволяет точно наводить ракету на цель даже в условиях радиоэлектронных помех. Мобильность : Система устанавливается на мобильных платформах, что позволяет быстро менять позиции для защиты различных объектов.

Значение для Украины

IRIS-T является критически важным для защиты от воздушных атак России. Эта система помогает сбивать различные угрозы, включая крылатые ракеты, уменьшая ущерб мирному населению и инфраструктуре.

Помощь от Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия занимает лидирующие позиции в оказании военной помощи Украине. В частности, в поставках систем ПВО, танков и бронетехники. Предыдущийпакет военной помощи Германия передала 19 августа.

До этого Германия заявила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине.

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