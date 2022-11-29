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Германия передаст Украине 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт энергетических объектов

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Германия, Вторник 29 ноября 2022 23:00
Германия передаст Украине 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт энергетических объектов Фото: канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Германии предоставляет Украине 56 миллионов евро на ремонт объектов энергетической системы, а также более 350 генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт германского правительства.

"В настоящее время федеральное правительство предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры в размере примерно 56 миллионов евро, а также Германия предоставляет более 350 генераторов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что этот пакет помощи обсудили по телефону во вторник, 29 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме этого, они говорили о политической, военной и гуманитарной ситуации в украинском государстве.

Также сообщается, что Зеленский рассказал Олафу о последствиях ударов России по гражданской инфраструктуре, на что Олаф ответил, что этот пакет - краткосрочная помощь. Также он заявил о поддержке и дальнейшей помощи в противовоздушной обороне.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Германия намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.

Ранее мы писали, что посол Украины Алексей Макеев призывает Германию усилить поддержку. В частности, дипломат попросил предоставить Украине генераторы и дополнительное вооружение.

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