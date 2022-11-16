Німеччина передала Україні снаряди для ракетних систем залпового вогню MARS II

Німеччина продовжує надавати допомогу Україні. За останній тиждень було передано боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини .
Крім того, Німеччина додатково передала Україні:
РСЗВ Mars II - німецька реактивна система залпового вогню. Фактично РСЗВ Mars є ліцензійною копією американської системи M270 MLRS. Залежно від типу боєприпасу дальність ураження мети становить 38-300 км.
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