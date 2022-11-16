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Німеччина передала Україні снаряди для ракетних систем залпового вогню MARS II

Фото: Німеччина передала Україні снаряди для РСЗВ MARS II (bundeswehr.de)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина продовжує надавати допомогу Україні. За останній тиждень було передано боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини .

Крім того, Німеччина додатково передала Україні:

  • три тягачі танків М1070 Oshkosh
  • 17 прикордонних машин
  • запчастини до великокаліберного кулемету М2
  • 24 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин
  • 116 мобільних систем опалення
  • 10 датчиків та глушників проти дронів
  • 20 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів
  • один навантажувач.

РСЗВ Mars II - німецька реактивна система залпового вогню. Фактично РСЗВ Mars є ліцензійною копією американської системи M270 MLRS. Залежно від типу боєприпасу дальність ураження мети становить 38-300 км.

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