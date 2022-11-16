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Германия передала Украине снаряды для ракетных систем залпового огня MARS II

Фото: Германия передала Украине снаряды для РСЗО MARS II (bundeswehr.de)
Автор: Александр Белоус

Германия продолжает оказывать помощь Украине. За последнюю неделю были переданы боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

Кроме того, Германия дополнительно передала Украине:

  • три тягача танков М1070 Oshkosh
  • 17 пограничных машин
  • запчасти к крупнокалиберному пулемету М2
  • 24 MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин
  • 116 мобильных систем отопления
  • 10 датчиков и глушителей против дронов
  • 20 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов
  • один погрузчик.

РСЗО Mars II- немецкая реактивная система залпового огня. Фактически РСЗО Mars является лицензионной копией американской системы M270 MLRS. В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.

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