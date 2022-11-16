Германия передала Украине снаряды для ракетных систем залпового огня MARS II

Германия продолжает оказывать помощь Украине. За последнюю неделю были переданы боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.
Кроме того, Германия дополнительно передала Украине:
РСЗО Mars II- немецкая реактивная система залпового огня. Фактически РСЗО Mars является лицензионной копией американской системы M270 MLRS. В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.
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