Німеччина передала Україні снаряди для ракетних систем залпового вогню MARS II

Німеччина продовжує надавати допомогу Україні. За останній тиждень було передано боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини .

Крім того, Німеччина додатково передала Україні: три тягачі танків М1070 Oshkosh

17 прикордонних машин

запчастини до великокаліберного кулемету М2

24 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин

116 мобільних систем опалення

10 датчиків та глушників проти дронів

20 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів

один навантажувач.