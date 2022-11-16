Німеччина передала Україні снаряди для ракетних систем залпового вогню MARS II
Фото: Німеччина передала Україні снаряди для РСЗВ MARS II (bundeswehr.de)
Німеччина продовжує надавати допомогу Україні. За останній тиждень було передано боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини .
Крім того, Німеччина додатково передала Україні:
- три тягачі танків М1070 Oshkosh
- 17 прикордонних машин
- запчастини до великокаліберного кулемету М2
- 24 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин
- 116 мобільних систем опалення
- 10 датчиків та глушників проти дронів
- 20 розширень частотного діапазону для пристроїв захисту від дронів
- один навантажувач.
РСЗВ Mars II - німецька реактивна система залпового вогню. Фактично РСЗВ Mars є ліцензійною копією американської системи M270 MLRS. Залежно від типу боєприпасу дальність ураження мети становить 38-300 км.
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