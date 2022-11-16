Германия передала Украине снаряды для ракетных систем залпового огня MARS II

Германия продолжает оказывать помощь Украине. За последнюю неделю были переданы боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

Кроме того, Германия дополнительно передала Украине: три тягача танков М1070 Oshkosh

17 пограничных машин

запчасти к крупнокалиберному пулемету М2

24 MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин

116 мобильных систем отопления

10 датчиков и глушителей против дронов

20 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов

один погрузчик.