Германия передала Украине снаряды для ракетных систем залпового огня MARS II
Фото: Германия передала Украине снаряды для РСЗО MARS II (bundeswehr.de)
Германия продолжает оказывать помощь Украине. За последнюю неделю были переданы боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.
Кроме того, Германия дополнительно передала Украине:
- три тягача танков М1070 Oshkosh
- 17 пограничных машин
- запчасти к крупнокалиберному пулемету М2
- 24 MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин
- 116 мобильных систем отопления
- 10 датчиков и глушителей против дронов
- 20 расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов
- один погрузчик.
РСЗО Mars II- немецкая реактивная система залпового огня. Фактически РСЗО Mars является лицензионной копией американской системы M270 MLRS. В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.
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